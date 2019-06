Eine 25-jährige Lenkerin musste ihr Fahrzeug verkehrsbedingt an einer Ampel bei einer Kreuzung anhalten. Ein nachkommendes Auto konnte noch rechtzeitig anhalten, das dahinter allerdings nicht. Ein 44-jähriger PKW-Lenker touchierte das Fahrzeug vor ihm. Daraufhin wurde das Fahrzeug davor in das erste Auto an der Ampel geschoben. Durch den Aufprall entstand an den drei Autos erheblicher Sachschaden.