Auf ihrer Website behauptet die „Baywatch“-Blondine, der französische Fußballer habe sie im letzten Sommer in Los Angeles „an den Haaren gepackt und mich umhergeschleudert“. Dazu habe ihr Rami während eines Streits „beide Hände zerquetscht“, sodass sie sogar in die Notaufnahme haben fahren müssen, weil die Schmerzen so schlimm gewesen seien.