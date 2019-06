„Apex Legends“, der „Fortnite“-Herausforderer aus dem Hause Electronic Arts (EA), geht am 2. Juli in die nächste Runde. In der zweiten Saison kommen etliche Neuheiten ins Spiel, darunter die neue Legende Natalie „Wattson“ Paquette, überarbeitete Maps, neue Belohnungen, Skins und Waffen. Im Trailer zeigen die Entwickler von Respawn Entertainment, worauf sich die Fans freuen dürfen.