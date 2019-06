Die Polizei in Deutschland hat den landesweit größten Online-Drogenshop zerschlagen. Die Plattform „Chemical Revolution“ sei bei umfangreichen „operativen Maßnahmen“ zwischen Mitte Februar und Ende Mai abgeschaltet worden, teilten die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das Bundeskriminalamt am Freitag mit. Elf mutmaßlich Verantwortliche seien festgenommen worden, der Server sichergestellt.