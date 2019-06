Aus der Justizanstalt Gasten in Oberösterreich sind in der Nacht auf Freitag zwei Häftlinge geflohen. Die beiden hatten sich aus dem dritten Stock abgeseilt. Eine groß angelegte Fahndung brachte vorerst keinen Erfolg. „Die zwei Ausbrecher dürften an den Händen verletzt sein, einer von ihnen auch an einem Bein“, teilte die Justizanstalt mit. Aktuell werde geprüft, wie es zu dem Ausbruch kommen konnte.