Die Tiroler Inntalautobahn (A12) hat am Freitagvormittag nach einem Lkw-Unfall bei Imst in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden müssen. Am Rastplatz Imst Süd hatte ein Lastwagen einen Strommasten angefahren, teilte die Asfinag mit. Da dieser stark beschädigt wurde und die Stromleitung über die Fahrspuren beider Richtungen führt, musste die Autobahn für die Reparaturarbeiten für mehrere Stunden gesperrt werden.