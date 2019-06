Verfolgungsjagd quer durch die Stadt

Sofort nahmen die Beamten die Verfolgung auf. Quer durch das Stadtgebiet beging der 26-jährige mehrere Verwaltungsübertretungen und beschleunigte seinen Wagen auf 130 km/h. „Dabei unternahm er riskante Überholmanöver und überholte weitere Pkw-Lenker an unübersichtlichen und engen Straßenstellen. Bei einer Baustelle in der Auenstraße touchierte er beim Überholen sogar einen Wagen und verlor die Kontrolle“, so ein Polizist.