Ein 24-jähriger Mann hat in der Nacht auf Freitag einen 21-jährigen Freund im oststeirischen Passail (Bezirk Weiz) mit einem Messer in den Rücken gestochen und lebensgefährlich verletzt. Der Mann zeigt sich laut Polizei umfassend geständig, das Motiv dürfte „aufgestaute Wut“ gewesen sein. Das Opfer wurde am LKH Graz notoperiert, es befindet sich auf dem Weg der Besserung.