„Das war Hitze-Rettung in letzter Sekunde“! Ein ÖAMTC-Mitarbeiter im niederösterreichischen Hollabrunn entdeckte am Donnerstag im Motorraum eines Fahrzeuges zwei kleine Kätzchen. Er befreite die Tiere, die unter der Hitze schon stark gelitten hatten, eine Kollegin brachte die Samtpfötchen sofort in die Tierklinik Hollabrunn.