Ziemlich schüchtern, zumindest was seine Auftritte in den sozialen Medien betrifft, zeigt sich Ferrari-Pilot Charles Leclerc. Es gibt nur wenige Bilder mit Freundin - und in der Boxengasse konnte man Giada Gianni auch noch nie sehen. Hat alles seine Gründe, wie der Monegasse erklärt: „Ich ziehe es vor, das Privatleben eben privat zu halten. Stellen Sie sich vor, Giada steht an den Boxen und ich erwische einen schlechten Tag. Dann sind die Medien sehr schnell mit einem Urteil“, so der 21-Jährige. Vielleicht gibt es aber auch einen anderen Grund: Glaubt man Stimmen im Fahrerlager, gilt Leclerc als einer der Flirt-Könige.