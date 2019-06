Dream-Team

Bis zum Trainingsstart am 7. Juli bastelt Conte weiter an seinem Dream-Team, will auch noch die Star-Stürmer Edin Dzeko (Roma) und Romelu Lukaku (Manchester United) an Land ziehen - welche dann von Lazaro mit Flanken gefüttert werden sollen. Die Begeisterung der Inter-Fans ist schon jetzt gewaltig: Alle 40.000 aufgelegten Abos für die kommende Saison sind bereits vergriffen!