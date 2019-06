Nordpol wird weniger

Sieht man die Messgeschichte in Oberösterreich an, dann fallen die 13 heißesten Sommer in die vergangenen 20 Jahre. Seit 1990 gab’s nur zwei im Vergleich zu kühle Juni, seit 2001 sind alle zu heiß. Grund: Das Eis am Nordpol wird weniger, damit der Temperaturunterschied zum Äquator geringer, der das Westwindband antreibt. Es bilden sich stationäre Hochdruckgebiete und die sorgen für Dauerschönwetter - oder, wenn man am Rand liegt, auch für Dauerregen.