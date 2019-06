Diesen Vorfall, der sich bereits am 18. Juni in Amlach bei Lienz ereignete, wird ein älteres Paar wohl lange nicht vergessen. Gegen 8.45 Uhr bellte der Hund des Paars, das in Amlach im Bereich des Steiges von Amlach in Richtung Tristacher See unterwegs war, einen bisher unbekannten Mann kurz an.