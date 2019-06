Auch in Österreich werden die Reifen auf dem heißen Asphalt eine besonders wichtige Rolle spielen und da hat Mercedes die klar besseren Karten. Ferrari hat zuletzt in Frankreich die Gummiwalzen nicht ins optimale Fenster gebracht und in Österreich soll es am Wochenende noch heißer werden als in Frankreich. „Aber hier ist der Asphalt heller, also wird die Streckentemperatur eventuell etwas niedriger sein“, sah Vettel durchaus Möglichkeiten. „Die Vorfreude auf das Österreich-Rennen ist jedenfalls groß. Aber die Favoritenrolle liegt sicher nicht bei uns.“