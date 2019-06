Tausende begeisterte Fans stürmten zum Start des Grand Prix-Wochenendes in Spielberg am Donnerstag die Boxenstraße. Eine einzigartige Möglichkeit, hautnah an die vielen Stars des Formel 1- Zirkus zu kommen, Autogramme und gemeinsame Fotos zu sammeln und die ersten Reifenwechsel an den faszinierenden Boliden mitzuerleben.