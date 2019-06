Ein tragischer Unfall überschattete am Donnerstag die Europäischen Betriebssportspiele. Ein Orientierungsläufer aus Estland (38) stürzte während des Bewerbs am Hellbrunnerberg ab. Nachdem er nicht im Ziel erschienen war wurde eine Such- und Rettungskette in Gang gesetzt. Ein Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Sportlers feststellen.