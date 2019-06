Missbraucht, misshandelt, gedemütigt! Es lässt sich kaum in Worte fassen, was viele Pflege- und Heimkinder in den vergangenen Jahrzehnten erdulden mussten. 161 Gewaltopfer wurden vom Land Steiermark, das vor zwei Jahren eine Clearingstelle eingerichtet hat, für ihr Leid entschädigt, 2,3 Millionen Euro ausgezahlt.