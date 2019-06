Die Ausgangslage: „Wenig Platz und viele Autos“, so Schnöll. Er befürchtet mit einer Zunahme von E-Mobilität, dass mehr Wege gefahren werden. Ein „Öko-Stau“ könnte drohen. Schnöll: „Wir müssen auf Öffis setzen. Ein voll besetzter Bus erspart uns 40 Autos.“ Zu tun gibt es für bessere Öffis nach wie viel: „Für Wals - Schwarzach brauche ich für eine Strecke 2,5 Stunden, im Stau geht es per Auto nicht viel schneller“, so Sepp Grünwald.