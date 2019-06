Asbestabfall soll nach Kufstein kommen

Darin sucht eine größere Unterländer Entsorgungsgesellschaft um die abfallrechtliche Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer Baurestmassenaufbearbeitungsanlage in Kufstein Süd an. Auf rund 0,9 Hektar sollen neben Bodenaushub und Baurestmassen auch gefährliche Abfälle, wie Asbestzement, Asbestabfälle und Asbeststäube zwischengelagert werden. Pro Jahr sollen 120.000 Tonnen an Abfällen angeliefert werden. Die Zwischenlagerkapazität für die gefährlichen Abfallarten beträgt in Containern 40 Tonnen.