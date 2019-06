Der FC Pinzgau startet am Samstag unter der Leitung von Christian Ziege in die Regionalliga-Vorbereitung. Der einstige deutsche Teamspieler und Bayern-Star hatte das Traineramt in Saalfelden nach dem Aus von Franz Seiler schon im letzten Meisterschaftsfünftel übernommen und war seitdem auch in alle Transferaktivitäten eingebunden. Sein Engagement für die komplette neue Saison steht – bis auf die Unterschrift.