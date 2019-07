Eine durchaus gelungene Operation der Designer, deren Ergebnis jetzt in der Frankfurter Kia-Firmenzentrale von allen Hüllen befreit wurde. Natürlich ist der mit dem „X“ ein direkter Verwandter des bekannten Ceed, der sich in der Golf-Klasse seit etwas mehr als einem Jahr einen guten Namen gemacht hat. Der Neue ist 4,2 Zentimeter höher gesetzt als die Limousine und rundum mit allerlei Attributen versehen, die aus Sicht vieler SUV-Eigner ein solches Auto nun mal haben sollte. Im Falle des XCeed sind das zum Beispiel eine dunkle Kunststoff-Beplankung um die Radhäuser, ein ebenso verzierter Türschweller und zudem ein Element nach der Art eines Unterfahrschutzes am Heck. All das zusätzliche Rundum macht den XCeed ein paar Zentimeter länger. Ein Hauch von optischem Geländewagen-Feeling also, auch wenn sich dieser Kia nicht zuletzt wegen des fehlenden Allradantriebs wohl kaum abseits fester Straßen bewegen dürfte.