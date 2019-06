Den kompaktesten Eindruck hinterließ die Vespa Elettrica von Piaggio - gleichzeitig allerdings auch der teuerste Roller im Test. „Obwohl der Roller noch ganz neu ist, wirkt er überaus durchdacht und ausgereift“, fasst ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl die Ergebnisse zusammen. Sowohl was den Fahrkomfort als auch die Verarbeitung betrifft, schneidet die Vespa gut ab. Zudem punktet das Modell aus Italien mit der besten Reichweite ab Werk sowie der kürzesten Ladezeit im Test. „Allerdings ist die Elettrica recht schwer, was ein Schieben im wahrsten Sinne des Wortes erschwert“, so Kerbl einen Schwachpunkt. „Und auch der Akku ist fix verbaut, sodass ein Laden nur im Freien oder in der Garage möglich ist.“