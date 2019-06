Am 5. Juni 2019 wurde die Vernichtung von insgesamt 29 Glückspielautomaten durch das Strafamt der Landespolizeidirektion Tirol veranlasst. Das Strafamt und die Finanzpolizei beschlagnahmten die Geräte bei Razzien in mehreren illegalen Glücksspiellokalen in Innsbruck in den verganenen drei Jahren. Nun wurde diesem Beschluss Rechnung getragen.