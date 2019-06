In Österreich wurde im Jahr 1952 mittels Bundesgesetz die Promotion sub auspiciis praesidentis rei publicae eingeführt, um exzellente Studierende zu ehren. Genau 100 Jahre nachdem erstmals Frauen an den Technischen Hochschulen zum Studium zugelassen wurden, gibt es nun auch an der Grazer TU die ersten beiden Technikerinnen, die in Anwesenheit des Bundespräsidenten promoviert wurden. Es sind dies die Chemikerin Anna Eibel und die aus der Obersteiermark gebürtige Informatikerin Maria Eichlseder.