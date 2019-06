Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg und sein ungarischer Amtskollege Peter Szijjarto haben am Donnerstag gemeinsam mit weiteren ranghohen Vertretern beider Staaten an jener Stelle, an der der 2017 verstorbene Alois Mock und Gyula Horn vor 30 Jahren den Stacheldraht zwischen Österreich und Ungarn durchschnitten hatten, in einem Festakt der historischen Ereignisse von damals gedacht.