Bei zwei Anschlägen auf Sicherheitskräfte in Tunesien sind am Donnerstag mindestens eine Person getötet und acht weitere verletzt worden. Ein Selbstmordattentäter sprengte sich laut Innenministerium in der Nähe von Polizisten in der Hauptstadt Tunis in die Luft. Er tötete einen Polizisten und verletzte mindestens vier weitere Menschen. Bei einem weiteren Selbstmordanschlag auf eine Einrichtung der Nationalgarde wurden demnach mindestens vier Menschen verletzt.