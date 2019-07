Willenskraft trainieren wie einen Muskel

„Menschen mit ausgeprägter Willensstärke haben ihr Leben besser im Griff. Die gute Nachricht: Wir alle können unsere Willenskraft trainieren wie einen Muskel, sodass er schwerere Gewichte heben kann. Wie das geht? Anhand eines sanften, aber stetigen Trainingsprogrammes, das uns an die Hand nimmt und Schritt für Schritt stärker macht. So haben wir jeden Tag kleine Erfolgserlebnisse und so immer ein Gefühl des Fortschritts. Wir steigern aber nicht nur unsere Willenskraft, sondern lernen ganz nebenbei auch, vieles automatisch und mit Leichtigkeit zu tun, ohne dass wir dafür Willenskraft aufwenden müssen. So schaffen wir es, mit kleinstem Einsatz auch große und wichtige Projekte so umzusetzen, wie wir es uns vorgenommen haben“, so Senftleben.