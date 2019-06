Grid Girls in Graz

Immer stärker werden auch die Bande zwischen Spielberg und Graz, wie zuletzt auch wieder der Showrun von Verstappen auf den Schloßberg bewiesen hat. Berkessy: „Das Medienecho war enorm, auch weltweit. Es war ein schönes Fenster zur Welt.“ Der Ball am Samstag in den Grazer Kasematten hat starken Formel-1-Flair, dort sind sogar die von Liberty von der Strecke verbannten Grid Girls sowie die Formula Unas von Red Bull anzutreffen. Bürgermeister Siegfried Nagl hatte Graz deshalb als „Hauptstadt des Grand-Prix-Bundeslandes Steiermark“ bezeichnet.