Dieser Mann konnte offensichtlich nicht genug kriegen: In mindestens 20 Fällen in Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg und Tirol stahl er in Supermärkten die Geldbörsen der Kunden. Tatorte in Salzburg waren Lebensmittelgeschäfte in Neualm und Eugendorf. Nach dem Mann wird nun bundesländerübergreifend gesucht.