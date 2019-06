Ein „Wachstumsmarkt“ für die Identitären?

„Warum Linz?“, wird im Flyer gefragt: Weil die IB-Gruppe in Oberösterreich „eine der wichtigsten und aktivsten Gruppen in Österreich“ sei, die jährlich ein „Wachstum an Aktivisten und Spendern“ verzeichne. Und es wird darauf verwiesen, dass „in Linz zahlreiche Burschenschaften sitzen“. Außerdem gebe es hier „Potenzial und Know-how“ für große Veranstaltungen. Man sieht also offenbar einen „Wachstumsmarkt“.