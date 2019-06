„Hoffen nicht, dass noch was kommt“

Da – theoretisch – bei beiden nun wieder Haftstrafen möglich sind, ist offen, was der Klagenfurter Hypo-Staatsanwalt Andreas Höbl, der seit bald zehn Jahren unverdrossen die Stellung hält, macht. Die Behörde wartet noch auf eine OGH-Entscheidung, heißt es. „Wir hoffen nicht, dass noch was kommt“, so Striedingers Anwalt Sebastian Lesigang. Erst vor wenigen Wochen wurde wieder eine Millionenanklage eingebracht , die Kulterer und Striedinger wegen „Sinnlosigkeit“ noch außen vor gelassen hat.