Pythons überstanden Vorfall unverletzt

Insgesamt handelt es sich bei den Schlangen um zehn Pythons, die in einer Plastikbox sowie zwei Styroporbehältern und teilweise in Stoffsäcke verpackt in den Karton gesteckt worden waren. Sie wurden im WTV gleich in Augenschein genommen und dürften die Situation wohlbehalten überstanden haben. Zwar bevorzugen Pythons in der Regel höhere Temperaturen zwischen 26 bis 32 Grad, schätzen aber auch kühle Bereiche, in die sie sich zurückziehen können. Sengende Hitze, wie sie aktuell herrscht, dürfte den Tieren jedenfalls nicht besonders guttun, daher war die Hilfe sehr angebracht, so der Tierschutzverein in einer Aussendung.