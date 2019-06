„If You Create the Noise“, lautet der Titel des Rap-Hits der Künstler Denom, Anita Kuruba und Ikki. Er ist inspiriert von der Atmosphäre im Estadio Santiago Bernabéu. Der Klang der Fans spiegelt sich aber nicht nur im Musik-Video, sondern auch in den darin präsentierten neuen Auswärtstrikots wider - nämlich in den dunkelblauen Wellen am Rumpf.