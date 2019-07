In einem der kleinsten Weinanbaugebiete Deutschlands wird nicht mit Rebflächen oder Hektoliterzahlen geprotzt – hier wird in aller Ruhe genossen. Mit rund 450 Hektar Rebfläche zählt Sachsen zu den kleinsten deutschen Weinbaugebieten. Jenseits des 51. Breitengrades liegt es nahe der nördlichen Anbaugrenze und wird doch vom besonderen Klima des Dresdner Elbtals verwöhnt: Die Reben an den Südhängen genießen über 1600 Sonnenstunden im Jahr, und mit neun Grad Celsius im Jahresmittel ist es nirgendwo in Sachsen wärmer. Bis in den Oktober wächst der Wein zwischen Pirna und Diesbar-Seußlitz auf 15 Einzellagen. Das Ergebnis: Dutzende Rebsorten von Müller-Thurgau über Riesling und Weißburgunder bis zu Traminer oder Dornfelder. Und wer sich etwas Zeit nimmt, kann in wenigen Tagen das ganze Weingebiet kennenlernen – zu Fuß oder per Rad. Und – ein Plausch mit dem Winzer im kühlen Keller oder ein erster Probierschluck direkt vom Fass – das gibt es auch nur auf jedem Weingut der 25 Weinbaubetriebe im Elbland.