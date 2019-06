Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat die US-Regierung aufgefordert, stärker gegen Manipulationsversuche anderer Staaten im Internet vorzugehen. Im Hinblick auf mutmaßliche Einflussnahmen Russlands auf die US-Präsidentschaftswahl 2016 sagte Zuckerberg am Mittwoch: „Als Privatunternehmen haben wir nicht die Werkzeuge, um die russische Regierung darin zu stoppen.“ Man könne sich so gut wie möglich verteidigen, so Zuckerberg weiter, „aber letztlich hat unsere Regierung die Werkzeuge, um Druck auf Russland auszuüben, nicht wir.“