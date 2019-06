Der Dekan der rechtswissenschaftlichen Fakultät in Wien, Paul Oberhammer: „Das Studium bietet das Beste aus zwei Welten. Die Studierenden könnten unter den idealen Studienbedingungen an der Universität Klagenfurt den Einstieg in eine juristische Karriere schaffen, zugleich aber auch vom breiten und hochklassigen Angebot am Wiener Juridicum profitieren.“