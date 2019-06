Nachdem die Kapitänin des US-Frauenfußball-Nationalteams, Megan Rapinoe, am Dienstag in einem Interview den Amtssitz als „beschissenes Weißes Haus“ bezeichnet hat und garantierte, bei einem WM-Titel eine Einladung abzulehnen, antwortete US-Präsident Donald Trump mit einem Twitter-Post. „Megan sollte erstmal GEWINNEN bevor sie REDET“, bremste Trump die so erfolgssichere 33-Jährige. Peinlich: Zunächst hatte Trump einen falschen Account bei seinem Wut-Posting markiert.