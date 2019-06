„Ein Preisanstieg von 25 Prozent für eine neue Videospielkonsole wird für viele amerikanische Familien außerhalb ihrer Reichweite sein“, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Schreiben, das bereits Mitte Juni an das Büro des US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer übermittelt worden war. Den Verbrauchern in den USA drohten insgesamt Mehrkosten in Höhe von 840 Millionen Dollar (knapp 740 Millionen Euro).