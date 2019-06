„Lidl Connect“ in den Startlöchern

HoT hat über 850.000 Kunden und wird online und über den Handelskonzern Hofer vertrieben. Dessen Mitbewerber Lidl steigt am Montag in den Mobilfunkring und wird preislich auf dem Niveau von HOT liegen. So gibt es um 7,90 Euro pro Monat 1000 Minuten, 1000 SMS und 8 GB Daten. Ab August kostet der Tarif 9,50 Euro. Der günstigste HOT-Tarif „fix“ schlägt mit 9,90 Euro zu Buche.