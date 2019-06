Burkini-Verbote in Frankreich heftig umstritten

Burkini-Verbote sind in Frankreich heftig umstritten. 2016 hatte das oberste Verwaltungsgericht des Landes entschieden, dass Verbote an Stränden nach dem Anschlag von Nizza mit mehr als 80 Toten eine „Verletzung der grundlegenden Freiheitsrechte“ darstellten. Frankreich hat mit rund fünf Millionen Muslimen die größte muslimische Gemeinde in Europa.