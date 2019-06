Wie „ZDNet“ berichtet, begann die Verbreitung der Malware am Dienstagnachmittag. Nach nur zwei Stunden wurden aus zunächst 350 infizierten Geräten 1650, stündlich kommen noch mehr Geräte hinzu. Aktuell schlüpft die Malware in Geräte, bei denen die vom Hersteller vergebenen Standard-Logindaten nicht verändert wurden. Wer also die Zugangsdaten ändert, schützt sich damit zumindest für den Moment vor der Malware-Attacke.