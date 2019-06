Konsumenten sollten aufmerksam sein, denn manche als „heurige“ ausgeschilderte Knollen im Handel seien in Wahrheit Spätkartoffeln aus dem Ausland, warnt die Landwirtschaftskammer Steiermark. Wirkliche Heurige seien hell und an der dünnen Schale zu erkennen. Die Kammer kündigt weitere Überprüfungen an, „wir wollen Konsumenten vor Täuschung schützen“.