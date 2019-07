Die besten Tipps für den Juli in Wien

#dotdotdot

Das Open Air Kurzfilmfestival dotdotdot findet in diesem Jahr vom 31. Juli bis 30. August statt. Auf die Besucher warten interessante Workshops, Filmgespräche und -screenings, Kunst und Kultur. Da dies niemanden vorenthalten werden soll, lautet das Motto: „Pay as you can“. Das Highlight ist das große Sommerfest, das bereits vor der Festivaleröffnung am 2. Juli stattfindet.

Wo: 8., Laudongasse 15-19