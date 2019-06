Red-Bull-Engagement

Bei Red Bull, von 2010 bis 2013 vier Mal Weltmeister in Folge, steht sowohl die weitere Teilnahme an der WM als auch der Formel-1-Grand-Prix in Spielberg auf dem Spiel. „Zuerst müssen aber die Fakten auf den Tisch“, machte Marko vor dem kommenden Heimrennen klar, dass man Spekulationen darüber für unangebracht hält und sich nicht drängen lassen will. Zwar seien bei den bisherigen Gesprächen gewisse Parameter schon erkennbar geworden. „Aber die sind für die Gesamtsituation noch nicht ausreichend.“