In flagranti erwischt

Ende April 2019 wurde ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land in Begleitung des 23-Jährigen von Beamten der PI Bad Ischl an einem öffentlichen Ort in Bad Ischl mit einer geringen Menge Cannabiskraut erwischt. Ermittlungen führten dann zu einem Zusammenhang mit einem Ende März 2019 verübten Einbruchsdiebstahl, einer schweren Sachbeschädigung an einer Kapelle sowie einer weiteren Sachbeschädigung in Bad Ischl. Aufgrund der intensiven Ermittlungsarbeit konnte auch noch ein weiterer 17-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land als Mittäter ausgeforscht werden.