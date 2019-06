Gezielte E-Mail-Attacken

Den Sicherheitsexperten nach werden betrügerische Domains für gezielte E-Mail-Attacken genutzt. Bei 94 Prozent der untersuchten Unternehmen konnte Proofpoint mindestens eine betrügerische Domain identifizieren, die sich als deren Marke ausgab und mittels derer E-Mails versandt wurden. Viele betrügerische Domains waren der Ausgangspunkt einer überschaubaren Menge an E-Mails. Dies weise typischerweise auf sehr zielgerichtete und auf den Menschen ausgerichtete Social-Engineering-Attacken hin, so der Cybersecurity-Spezialist in einer Mitteilung.