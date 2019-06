Der lustige Clip ist Teil der Kampagne „Electric for All“ von Veloz, einer Non-Profit-Organisation in Kalifornien, die sich für die Umrüstung auf elektrische Fahrzeuge einsetzt. Bereits in seiner Zeit als Gouverneur von Kalifornien setzte sich der Schauspieler für die Umwelt ein. Zuletzt besuchte er die Klima-Konferenz in Wien und traf die Klimaaktivistin Greta Thunberg.