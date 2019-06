Der Höhepunkt Dopplers war ganz klar die Silbermedaille vor zwei Jahren in Wien. Der Heim-Event mit den Massen an österreichischen Fans wird dem Routinier als Karriere-Höhepunkt in Erinnerung bleiben. „Mein bestes WM-Abschneiden davor war ein neunter Platz, was nicht schlecht ist. Aber was in Wien passiert ist, ist ein Märchen.“ In Hamburg sogar Gold zu holen, hält Doppler für nicht unmöglich. „Aber das Wichtigste für uns ist, Spaß zu haben. Das ist der Schlüssel zum Erfolg.“