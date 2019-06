Autopilot ist eine Ansage in der Kleinwagenklasse

Was andere Hersteller zunächst in großen, teuren Fahrzeugklassen einführen, startet bei Renault von unten heraus: Der Clio ist der Erste, den man mit autonomen Fahrfunktionen ausstatten kann. Der „Autobahn- und Stauassistent“ kann bis 160 km/h selbständig den Fahrbahnmarkierungen folgen, was bei ersten Tests sehr gut funktioniert hat, das System hält den Wagen gut in der Mitte (anders als etwa der Peugeot 508, der sich grundsätzlich zu sehr seitlich orientiert). Der Adaptivtempomat ohne Lenkfunktion funktioniert bis Tempo 170.