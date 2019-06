Ein deutsches Ehepaar (61 und 62 Jahre alt), das sich auf Urlaub in den USA befand, wollte sich in einem Park im Bundesstaat Washington eine kleine Pause gönnen und legte sich auf einer Wiese in die Sonne - ein folgenschwerer Fehler, wie sich herausstellen sollte. Ein 71-jähriger Autolenker, der betrunken von der Straße abgekommen war, überfuhr die Sonnenbadenden. Rudolf und Regina H. starben in einem Spital.